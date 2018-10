Por Lusa | 07:59

Pelo menos onze pessoas morreram na sequência do sismo de magnitude 5,9, que abalou hoje a costa norte do Haiti, anunciaram as autoridades do país.

"O balanço, até ao momento é de 11 mortos", disse o porta-voz do governo do Haiti, Eddy Jackson Alexis, citado pela agência de notícias francesa AFP.

De acordo com os dados preliminares fornecidos por Eddy Jackson Alexis, o sismo já provocou mais de 100 feridos.