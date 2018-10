OE2019: PM anuncia programa de aquisição de arte contemporânea pelo Estado

Por Lusa | 21:43

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje a criação de um programa a dez anos para aquisição de obras de arte contemporânea, a ser contemplado na proposta de Orçamento do Estado para 2019.

O programa tem uma dotação orçamental prevista de 300 mil euros, para o primeiro ano (2019), mas deverá ser aumentada nos anos seguintes, segundo o primeiro-ministro, e visa o apoio à produção de artistas portugueses contemporâneos.

O Governo vai "criar um programa de aquisição anual por parte do Estado de obras de artistas plásticos contemporâneos", disse hoje António Costa, referindo que esta medida surge no âmbito do "reforço progressivo do orçamento da Cultura", que reconheceu ser "limitado".