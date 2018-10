Por Lusa | 21:05

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto prossegue na segunda-feira os interrogatórios no âmbito da alegada viciação de procedimentos de contratação pública centrada no Turismo do Porto e Norte.

Para as 10:00 está agendada a inquirição do empresário de Viseu José Agostinho, da firma Tomi World, confirmou hoje o seu advogado, Filipe Santos Marques.

Prevê-se que as medidas de coação dos cinco arguidos do processo sejam conhecidas também na segunda-feira.