Diretor do Museu de Arte Antiga diz que denunciou situação de "rutura" a sucessivos ministros

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), António Filipe Pimentel, disse hoje, no parlamento, em Lisboa, que denunciou "a situação de rutura" da instituição a sucessivos ministros da Cultura, mas nunca chegou a obter respostas às carências.

O diretor falava perante os deputados da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, da Assembleia da República, onde se deslocou para uma audição, realizada na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para ouvir o responsável sobre as razões que o levaram a anunciar que sairá em junho, e não se irá recandidatar ao cargo.

António Filipe Pimentel, acompanhado pelo diretor-adjunto, José Alberto Seabra Carvalho, recordou que fez "denúncias sucessivas sobre as limitações orçamentais e falta de recursos humanos", no museu, aos ministros da Cultura João Soares e ao seu sucessor Luís Filipe Castro Mendes, "não tendo obtido respostas aos problemas e fragilidades" do MNAA.