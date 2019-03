Lady Gaga nega romance com Bradley Cooper: "Enganámo-vos"

Atuação foi toda planeada pelo ator.

Por Patrícia Correia Branco | 08:44

Depois de vários dias de rumores intensos sobre um romance com Bradley Cooper, Lady Gaga finalmente esclareceu a polémica. A cantora esteve no programa de Jimmy Kimmel, na quarta-feira, e negou a existência de um romance."A ‘Shallow’ é uma canção de amor, o filme é uma história de amor. As pessoas viram amor ali porque foi o que nós quisemos que vissem. Enganámo-vos", disse, referindo-se às redes sociais como "a casa de banho da internet", pela forma como o boato se espalhou.