Pista do Aeroporto de Lisboa reaberta após rebentamento de pneu de avião

Pedaços de pneu fecharam pista.

Por Lusa | 13:13

A pista do Aeroporto de Lisboa foi reaberta às 13h11 de hoje, depois de o rebentamento do pneu de um avião ter motivado a suspensão das aterragens e descolagens, disse à Lusa fonte da ANA -- Aeroportos de Portugal.



As aterragens e as descolagens no Aeroporto Humberto Delgado foram suspensas numa hora não divulgada, por motivos de segurança, depois de terem ficado restos de pneu na pista, indicaram a ANA e a NAV ao final da manhã.



Os terminais de passageiros não foram evacuados na sequência do incidente.



"A pista está a ser objeto de limpeza e de inspeção, pelo que abrirá o mais brevemente possível", indicou a ANA, cerca das 13h00.



De acordo com o 'site' da ANA, a última descolagem registada no aeroporto ocorreu às 11h57, com destino a São Paulo, no Brasil.



Já o mais recente registo de aterragem refere-se a um voo proveniente de Estugarda, na Alemanha, que chegou às 11h59.



A informação sobre as chegadas mostrava, às 13h24, que mais de uma dezena de aeronaves divergiram para outros locais.