Vinci investe 15 ME na expansão do aeroporto do Porto

Por Lusa | 20:30

A Vinci, dona da ANA -- Aeroportos de Portugal, está a investir 15 milhões de euros na ampliação do caminho de circulação do aeroporto do Porto, adiantou hoje o grupo.

As obras, que foram anunciadas pelo presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, já se iniciaram e pretendem "acrescentar capacidade para, no futuro, ser possível responder à necessidade de desenvolvimento do tráfego".

Em cima da mesa está um projeto de melhoramento de circulação das aeronaves, que irá permitir aumentar os movimentos por hora de 20 para 32, graças à "criação de uma saída rápida na pista e entradas múltiplas", avançou o mesmo responsável, em declarações aos jornalistas.