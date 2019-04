Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junta do centro histórico do Porto avança com cadastro dos edifícios

Anúncio foi feito na sessão ordinária desta segunda-feira da Assembleia Municipal.

Por Lusa | 10:01

A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto vai entregar à Câmara do Porto um cadastro dos edifícios naquele território, onde constará, por exemplo, o tipo de ocupação do prédio, bem como o seu estado de conservação.



"Pusemos, à cerca de um mês, um grupo de funcionárias a sinalizar todos os edifícios e a fazer o cadastro de cada edifício com a fotografia do edifício e a ocupação que tem. (...) Este trabalho está a ser feito e vamos depois fazer chegar ao presidente da câmara um dossier com o cadastro dos edifícios do centro histórico do Porto", afirmou António Fonseca, presidente daquela união de freguesias.



O anúncio foi feito na sessão ordinária desta segunda-feira da Assembleia Municipal do Porto, onde o autarca constatou que durante 30 anos, mesmo com edifícios muito degradados, não havia incêndios.



"Isto é para reflexão de todos nós. Durante 30 anos, havia muitos edifícios do centro histórico do Porto, completamente degradados, alguns devolutos, com instalações elétricas sem segurança nenhuma e não havia incêndios. Curiosamente, de um momento para o outro, em alguns edifícios, alguns deles em melhores condições que outros que já foram intervencionados, passou a ver incêndios", disse.



Sublinhando que pretende apenas uma reflexão sobre o tema, António Fonseca, foi perentório ao afirmar que "alguma coisa se está a passar".



O autarca explicava que, no caso da casa onde nasceu o escritor Almeida Garrett, no Porto, o edifício que foi destruído por completo no incêndio que deflagrou no sábado, já estava desabitado há dois anos.



O incêndio, de causas desconhecidas, aconteceu um mês depois de a Câmara do Porto ter anunciado estar a ponderar adquirir o edifício que já se encontrava devoluto para fazer nascer ali o Museu do Liberalismo.



O autarca revelou ainda que a junta vai visitar todos os edifícios que têm "só idosos", precisamente, sublinhou, para sinalizar aqueles que não tem qualquer acompanhamento.