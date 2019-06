Diretor da PJ pede fim dos "cinismos" sobre o estatuto do arrependido

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, defendeu hoje o lançamento de um debate público sobre "um verdadeiro estatuto do arrependido" que promova de forma mais eficaz o combate à corrupção e o reforço da integridade desportiva.

No discurso de abertura da Conferência Internacional de Integridade Desportiva, na sede da PJ, em Lisboa, o responsável apelou a uma aplicação deste regime jurídico já na fase de inquérito e lembrou a frustração sentida por ter visto nos tribunais muitas vezes "como único condenado aquele que colaborou" com as autoridades.

"Temos de lutar por um verdadeiro estatuto do arrependido, em que a sua aplicação não tenha apenas lugar na fase de julgamento. Há que ter confiança, o estatuto tem de passar para a fase de inquérito. Temos de nos deixar de cinismos e dizer 'chega', se queremos combater este tipo de criminalidade, em que as organizações criminosas têm um avanço de tal forma grande que não é possível recuperarmos o atraso", afirmou.