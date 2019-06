Benfica sagra-se campeão nacional de futsal

O Benfica sagrou-se hoje campeão nacional de futsal, ao bater em casa o Sporting, por 4-3, no quinto e último jogo da final, disputado no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Raul Campos, que marcou por duas vezes ao minuto 07 e completou o 'hat-trick' aos 15, e Bruno Coelho, aos 14, fizeram os golos do Benfica, enquanto Cardinal (09), Léo (12) e Rocha (18) marcaram para o Sporting, que defendia o título. (O MARCADOR DO SEGUNDO GOLO DO SPORTING FOI LÉO E NÃO RONCAGLIO).

O Benfica conquistou o seu oitavo título de campeão, o primeiro desde a época 2014/15, e travou a série de três campeonatos do Sporting, num ano em que os 'leões' se sagraram campeões europeus, venceram a Taça de Portugal e procuravam o seu 16.º título nacional.