Escolas perdem 25 mil alunos num ano mas há menos chumbos

As escolas perderam quase 25 mil alunos no ano letivo de 2017/2018, mas o sucesso escolar aumentou em todos os anos de ensino, segundo o relatório Estatísticas da Educação 2017/18 hoje divulgado.

O número de alunos nas escolas portuguesas, desde o pré-escolar até ao secundário, voltou a diminuir no ano passado, mantendo-se uma tendência que se regista há vários anos em resultado da redução demográfica.

Assim, no passado ano letivo, as escolas receberam cerca de 1,6 milhões de alunos, ou seja, menos 25 mil estudantes que no ano anterior, segundo os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), que revelam maior sucesso académico (CORRIGE O NÚMERO DE ALUNOS NAS ESCOLAS PARA CERCA DE 1,6 MILHÕES)