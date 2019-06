Seul diz que líder da Coreia do Norte aceitou reunir-se com Trump na fronteira coreana

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, vão encontrar-se hoje na zona desmilitarizada coreana.

O Presidente norte-americano, pouco depois, confirmou a reunião com o líder norte-coreano quando visitar a zona desmilitarizada (DMZ) que divide as duas coreias, na vila fronteiriça coreana de Panmunjom.

"Vou fazer uma declaração muito breve, porque estamos para seguir para a DMZ, onde me vou me encontrar com (...) Kim Jong-un", afirmou Trump numa conferência de imprensa realizada no final da cimeira que manteve em Seul com o Presidente sul-coreano.