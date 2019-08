Altice Portugal diz que negociações para venda da fibra continuam sem 'deadline'

O administrador financeiro da Altice Portugal, Alexandre Matos, disse hoje que as negociações para a venda da fibra ótica estão a decorrer e que "não há um 'deadline'" [prazo imposto] para a conclusão do negócio.

"O negócio está em curso", afirmou o gestor num encontro com jornalistas sobre os resultados da dona da Meo no segundo trimestre deste ano, adiantando que as conversações sobre a venda estão a acontecer com mais do que um interessado.

"Não temos um 'deadline' [prazo] imposto a nós próprios", afirmou Alexandre Matos.