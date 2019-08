Morreu a escritora norte-americana Toni Morrison, Nobel da Literatura

A escritora norte-americana Toni Morrison, Nobel da Literatura, uma das vozes das letras afro-americanas, morreu na segunda-feira, aos 88 anos, em Nova Iorque, revelou hoje a editora Alfred A. Knopf.

Nascida em 1931 em Lorain, Ohio, Toni Morrison formou-se em Língua Inglesa e lecionou em várias universidades, tendo trabalhado também como editora na Random House, num papel que lhe permitiu divulgar outros nomes da literatura afro-americana.

Estreou-se como autora pouco antes dos 40 anos, em 1970, com o romance "The Bluest Eye". Em entrevista ao jornal The New York Times, em 1979, Toni Morrison recordou que se sentia sozinha com os dois filhos, em Nova Iorque, quando começou a escrever.