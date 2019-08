Dezoito escritores de Portugal e dois de Angola entre os 54 semifinalistas do Prémio Oceanos

Dezoito escritores de Portugal e dois de Angola estão na lista dos 54 semifinalistas do Prémio Oceanos de Literatura, criado depois da extinção do Prémio Portugal Telecom, que distingue anualmente as melhores obras publicadas em língua portuguesa.

Os semifinalistas foram anunciados na noite de quinta-feira, numa sessão realizada no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, em que também foram homenageados a autora brasileira Marília Garcia e o português Bruno Vieira Amaral, os dois primeiros classificados da edição do prémio, no ano passado.

Vieira Amaral está de novo entre semifinalistas do Oceanos, em 2019, com o livro de crónicas "Manobras da Guerrilha".