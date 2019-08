Motoristas: Sindicato independente desconvocou greve

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou hoje que vai desconvocar a greve que iniciou segunda-feira por tempo indeterminado.

"A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM", anunciou o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, no final de uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.

"Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu os efeitos que desejávamos", justificou o sindicalista.