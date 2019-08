Homem morre colhido por comboio em Faro

Um homem morreu hoje à tarde ao ser colhido por um comboio junto à passagem de nível do Chalé das Canas, no concelho de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, são desconhecidas as circunstâncias em que o homem, com cerca de 35 anos, de nacionalidade indiana, foi atropelado pela composição ferroviária, tendo sido dado o alerta pelas 18:40.

O atropelamento ocorreu junto à passagem de nível, na zona da Garganta, no Chalé das Canas, junto à cidade de Faro.