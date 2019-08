Bolsa de Lisboa abre a subir 0,16%

A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,16% para os 4.815,90 pontos.

Na segunda-feira, o PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, fechou a subir 0,33% para 4.808,24 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, com os CTT a valorizarem 2,56% e o BCP a subir quase 2%.

Dos 18 títulos cotados no índice, 10 encerraram em terreno positivo, a Ibersol ficou inalterada (8,10 euros) e sete títulos desvalorizaram.