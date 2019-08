António Costa felicita judocas portugueses que ganharam medalhas no Mundial

O primeiro-ministro, António Costa, deu hoje os parabéns aos judocas Jorge Fonseca e Bárbara Timo, que ganharam medalhas de ouro e prata, respetivamente, no Campeonato do Mundo que decorre em Tóquio.

"Parabéns ao judoca Jorge Fonseca, que hoje se sagrou campeão do mundo na categoria -100kg no campeonato do mundo de judo. Felicitações extensivas a Bárbara Timo pela medalha de prata que conquistou ontem [quinta-feira]. A toda a delegação desejo os maiores sucessos", lê-se na conta do Twitter de António Costa.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, enalteceram a conquista inédita por parte de Jorge Fonseca do título mundial de judo na categoria -100kg.