Içado sinal 3 de tempestade tropical em Macau

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) emitiram hoje o sinal 3 de tempestade tropical, devido à influência de uma depressão tropical localizada no mar do sul da China.

As autoridades içaram o sinal 3 às 17:00 (10:00 em Lisboa), numa altura em que a depressão tropical, localizada a cerca de 330 quilómetros do território, estava a encaminhar-se para a província de Hainão, no sul da China, à velocidade de 25 quilómetros/hora.

"Espera-se que o vento atinja valores entre 41 e 62 quilómetros por hora, acompanhado de rajadas de cerca de 110 quilómetros por hora", advertiram, em comunicado, os SMG, apontando como "baixa" a probabilidade de vir a ser içado um sinal mais alto.