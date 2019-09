Mathieu, Battaglia e Jesé Rodríguez regressam aos convocados do Sporting

O Sporting fez regressar à convocatória para o jogo de hoje com o Famalicão, da sexta jornada da I Liga, os futebolistas Mathieu, Battaglia e Jesé Rodríguez.

Sem Bruno Fernandes, que cumprirá castigo depois de ter sido expulso diante do Boavista, com duplo cartão amarelo, o técnico Leonel Pontes promoveu três entradas e quatro saídas, em comparação com os convocados na Liga Europa, com o PSV.

Mathieu falhou o jogo na Holanda por estar em gestão da condição física, Battaglia, que tinha regressado no Bessa, não está inscrito na Liga Europa, e Jesé Rodríguez recuperou de uma gastroenterite.