DBRS melhora 'rating' de Portugal para 'BBB+'

A agência de notação financeira DBRS melhorou hoje o 'rating' da dívida soberana de Portugal de 'BBB' para 'BBB+', com perspetiva estável, e espera um compromisso com uma "gestão orçamental prudente" independentemente do resultado das eleições de domingo.

"A DBRS melhorou o 'rating' da dívida soberana de longo prazo da República de Portugal para 'BBB+'", informou hoje - último dia da campanha eleitoral - a agência de notação financeira canadiana, adiantando que a perspetiva da nova avaliação é estável.

A DBRS explica que a subida "reflete a melhoria persistente em vários indicadores chave do 'rating' de Portugal".