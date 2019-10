Bolsa de Lisboa abre a subir 0,05%

A bolsa de Lisboa abriu hoje positivo, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,05% para os 4.910,36 pontos.

Na sexta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, fechou a subir 0,86% para 4.907,87 pontos, com as empresas do setor energético (REN, EDP Renováveis e EDP) a destacarem-se nos ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram, cinco desceram e uma permaneceu sem variações.