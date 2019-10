Governo: Patrícia Gaspar e Antero Luís na nova equipa do MAI

O Ministério da Administração Interna vai contar com dois novos secretários de Estado, Patrícia Gaspar para a Administração Interna e Antero Luís como Adjunto, deixando de estar nesta tutela a administração local, foi hoje anunciado.

Segundo a lista de hoje apresentada, a atual segunda comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) e porta-voz desta estrutura durante os incêndios de 2017, Patrícia Gaspar, vai assumir a Secretaria de Estado da Administração Interna.

A Secretaria de Estado da Proteção Civil desaparece da orgânica do MAI, tendo sido assegurada até 19 de setembro por José Artur Neves, que se demitiu do cargo após ter sido constituído arguido no caso das golas inflamáveis.