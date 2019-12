Estradas da serra da Estrela reabertas ao trânsito

As estradas da serra da Estrela reabriram esta terça-feira ao trânsito, depois de na segunda-feira terem sido encerradas devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi retomada, às 10h10, nos troços Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida, pelo que o trânsito se faz sem qualquer restrição.

Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde", além de "chuva fraca a partir do fim da tarde no litoral oeste e formação de gelo e geada".