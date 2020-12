Autarca cabo-verdiano de Santa Catarina de Santiago baleado em casa

O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, José Alves Fernandes, foi encontrado baleado em sua casa, em Assomada, divulgou esta terça-feira a autarquia, adiantando que o autarca cabo-verdiano foi transferido para o Hospital central da Praia.

"Ao início da madrugada desta terça-feira, 22, o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Beto Alves, foi encontrado baleado na varanda da sua residência particular, em Assomada", refere-se no comunicado.

A mesma fonte municipal adiantou que o autarca foi de imediato conduzido ao Hospital Regional de Santiago Norte, onde recebeu os primeiros cuidados médicos, mas foi depois transferido para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, onde deverá ser sujeito a uma operação cirúrgica.

O caso já está a ser investigado pelo Polícia Judiciária cabo-verdiana.

José Alves Fernandes, mais conhecido por Beto Alves, torna-se assim no segundo autarca cabo-verdiano a ser baleado em quase um ano em meio, depois do então presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos.

Beto Alves foi reeleito para um segundo mandato em Santa Catarina, como apoio do Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder governamental), enquanto Óscar Santos, também com apoio do MpD, foi derrotado nas eleições autárquicas de 25 de outubro último por Francisco Carvalho, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

Na altura, o então líder da maior autarquia do país sofreu uma lesão no braço, com fratura do úmero direito, tendo tido alta posteriormente, mas o caso ainda continua sob investigação da Polícia Judiciária.