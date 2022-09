Bilhete Postal

Nunca ficarão sozinhos. O amigo alemão de Costa, o chanceler Scholz, terminou a apresentação das medidas de apoio às famílias com esta declaração de princípios, e em duas línguas, para ficar claro. Nunca ficarão sozinhos, assim mesmo, em alemão e em inglês, como no clube de futebol, "you will never walk alone", disse o governante.

A língua inglesa também apareceu no debate político por cá, em redor do plano de emergência, com Montenegro a prever que Costa surgirá com um powerpoint, como na pandemia, algo que só hoje, no final do Conselho de Ministros, poderemos comprovar. O PSD está a ganhar a batalha política da inflação: conseguiu impor a ideia de que o Governo já vai tarde, e que deixou sozinhas as famílias mais pobres. Veremos de que forma dirá Costa que ninguém ficará sozinho nestes tempos difíceis.

Ver comentários