Explosão ouvida na casa do duplo homicida da ilha do Pico. Veja as imagens

Esta quinta-feira ao cair da noite ouviu-se uma violenta explosão na casa do duplo homicida de ilha do Pico, nos Açores, que confessou ter matado dois homens, tendo queimado os corpos em seguida.Ao que o CM apurou no local, a explosão ouviu-se cerca das 20h30, e foi audível a cerca de 500 metros do local. Segundo sabe o CM tratou-se de um explosivo que foi atirado do exterior da casa do homicida.Na casa vivem a companheira e a irmã do alemão que matou Mário Coucelos e Mário Sobral, de 74 e 65 anos, que foram assassinados no dia 10, quando foram surpreendidos por este a fazer a prospeção para compra de um terreno anexo à propriedade de Tomislav Jozic, que não gosta de ter vizinhos.As autoridades estão junto da casa e vive-se um ambiente tenso.