Cerca de 62 mil bebés nasceram em Portugal este ano, um aumento que se segue à quebra verificada em 2021, quando se registou o valor mais baixo de sempre, segundo dados do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce.Segundo os dados do ‘teste do pezinho’, que cobre a quase totalidade dos nascimentos, foram rastreados, entre janeiro e setembro, 62 001 recém-nascidos, mais 3037 do que em igual período de 2021 (58 964).