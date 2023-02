O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros cipriota, Nikos Christodoulides, foi este domingo eleito Presidente do Chipre, com quase 52% dos votos na segunda volta das eleições.

Apoiado por partidos do centro, Christodoulides, 49 anos, obteve 51,92% (204.680 votos), ficando à frente do veterano diplomata Andreas Mavroyiannis, que alcançou 48,08%, avançou a organização eleitoral do país.

Mavroyiannis já reconheceu a sua derrota nas eleições, indicou a agência Associated Press.