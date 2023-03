Homem morre e jovem fica ferida em colisão entre mota e carro na A2 em Grândola

Um homem, de 48 anos, morreu e uma mulher, de 22, sofreu este domingo ferimentos leves numa colisão entre um motociclo e um automóvel no IC33, à saída da A2, no concelho de Grândola (Setúbal), segundo as autoridades.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à agência Lusa que o alerta foi dado aos bombeiros às 20h10, tendo a colisão acontecido "logo depois das portagens de saída" da Autoestrada do Sul (A2) para o Itinerário Complementar 33 (IC33), em direção a Grândola e Sines.

Diversas fontes da GNR contactadas pela Lusa revelaram que a vítima mortal foi um homem, de 48 anos, que "era o condutor do motociclo", enquanto a pessoa que ficou com ferimentos leves foi uma mulher, de 22 anos, que seguia na viatura ligeira de passageiros.

O ferido leve foi transportado pelos bombeiros para o Hospital do Litoral Alentejano, no concelho de Santiago do Cacém, segundo o comando sub-regional da proteção civil.

Devido ao sinistro, o trânsito está a circular de forma alternada no local, indicou também fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR e da Brisa, a empresa concessionária da A2.