Homem sobrevive a atropelamento ferroviário

Um homem com cerca de 50 anos escapou com ferimentos ligeiros a um atropelamento ferroviário ocorrido na Linha do Norte em Vale de Figueira, concelho de Santarém, pelas 21h30 de domingo. Segundo oconseguiu apurar, o homem caminhava ao longo da via férrea quando foi colhido pelo comboio, que parou de imediato assim que o maquinista se apercebeu do embate.A vítima foi socorrida no local pelos meios de socorro e transportado no próprio comboio até à passagem de nível mais próxima, junto ao campo de futebol de Vale de Figueira, de onde foi levado de ambulância para o Hospital de Santarém.A circulação na Linha do Norte esteve condicionada enquanto duraram as operações de socorro, mas foi normalizada por volta das 23 horas.No local, estiveram a VMER do Hospital de Santarém e meios dos Sapadores Bombeiros de Santarém, Bombeiros Voluntários de Pernes, Infraestruturas de Portugal e da GNR, que está a investigar o acidente.