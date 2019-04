25 Abril: Ferro afirma que Marcelo tem sido uma "muralha" contra o populismo em Portugal

Por Lusa | 11:33

O presidente da Assembleia da República fez hoje um rasgado elogio à ação do chefe de Estado, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um "exemplo de lealdade democrática" e uma "muralha simbólica" contra o populismo.

Ferro Rodrigues transmitiu esta sua posição na sessão solene do 45.º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República, em Lisboa, num discurso aplaudido em vários momentos por todas as bancadas e em que também homenageou o antigo deputado e "capitão de Abril" Marques Júnior e defendeu que, na presente legislatura, o parlamento "teve uma centralidade sem precedentes" na vida democrática nacional.

Em final de legislatura, Ferro Rodrigues disse que não podia deixar de aproveitar a presença de Marcelo Rebelo de Sousa "para enaltecer" a forma como o Presidente da República "tem prestigiado o sistema democrático português".