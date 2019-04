25 Abril: PCP defende "respostas concretas" para cumprir sonhos dos jovens

Por Lusa | 13:28

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que a concretização dos objetivos dos jovens portugueses passa por "respostas concretas" nos salários, na estabilidade laboral e nas políticas para promover a natalidade.

Para o secretário-geral comunista, o discurso do Presidente da República na sessão solene comemorativa dos 45 anos do 25 de Abril, no parlamento, em Lisboa, teve "coisas importantes", mas também ficou "marcado por ausência das questões concretas que dariam mais alegria e mais futuro à juventude".

"O que gostaria de sublinhar é que a concretização dos objetivos e das perspetivas dos jovens portugueses passa muito por soluções concretas. Desigualdades sociais sim, mas pode um jovem sentir-se bem, constituir vida a ganhar 600 euros?", questionou Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas no parlamento.