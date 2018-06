35 coisas que não sabe sobre Rania, rainha da Jordânia

Sabia que Rania foi a primeira rainha a ter conta no Twitter? E que casou apenas passados cinco meses de conhecer Abdalá?

Trinta e cinco curiosidades que talvez não saiba sobre Rania, a rainha da Jordânia:1. Cresceu numa família palestiniana que fugiu das tropas israelitas de Tulkarem, a norte da Cisjordânia, em 1967, para se estabelecer no Kuwait.2. É muitas vezes comparada à princesa Diana por ter um compromisso social com o povo da Jordânia e sobretudo pelas ações de solidariedade em que trabalha. Por coincidência, celebra o seu aniversário no mesmo dia em que Diana morreu, 31 de agosto.3. O seu pai, Faisal Sedki Al Yassin, era médico e a sua mãe, Ilham Yassin, era ama.Leia na íntegra na revista Máxima