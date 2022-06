Pelo menos 49 reclusos morreram na tentativa de fugir de uma prisão na Colômbia, sendo que 30 ficaram feridos, de acordo com o chefe da agência nacional da prisão na cidade de Tulua."É um acontecimento trágico e desastroso", acrescenta.O país colombiano disse em 2020 que iria libertar milhares de prisioneiros durante a pandemia Covid-19, depois de os reclusos se terem revoltado contra as condições e a falta de serviços dentro do estabelecimento prisional, segundo a agência noticiosa Reuters.Em atualização