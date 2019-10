5G: Altice diz que estão "verificadas as condições" para dissolução da administração da Anacom

A Altice Portugal criticou hoje o presidente da Anacom sobre o processo de migração da TDT e consultas sobre o 5G e disse que "estão verificadas as condições previstas" na lei que "justificam a dissolução" da administração do regulador.

"Sobre as declarações proferidas pelo presidente da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] relativas à migração do serviço TDT e consultas relativas ao 5G em Portugal, elas consistem apenas numa tentativa de maquilhar a total incompetência e descontrolo na gestão de todo o processo, refletindo um irrealismo absolutamente assustador", afirma a dona da Meo, numa nota de esclarecimento.

Em 24 de outubro, o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, refutou "totalmente" as críticas feitas pelos operadores que apontam que Portugal está a atrasar-se no arranque do 5G.