5G: NOS diz que consulta pública do concurso mantém "incerteza inaceitável"

A NOS considera que a consulta pública do concurso para atribuição de licenças 5G, hoje divulgada pelo regulador Anacom, mantém "uma incerteza inaceitável" e aponta que o calendário proposto é "manifestamente curto", disse fonte oficial à Lusa.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou na terça-feira e divulgou hoje o projeto de decisão para a atribuição de frequências, incluindo as que serão usadas no 5G (quinta geração móvel), através de leilão.

De acordo com o calendário indicativo proposto pela Anacom, o início do leilão de atribuição das licenças para o 5G decorrerá em abril do próximo ano (2020), estando o seu encerramento previsto para junho, pelo que a conclusão dos procedimentos de atribuição de DUF [direitos de utilização de frequência] será entre junho e agosto.