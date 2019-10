5G: Presidente da Anacom "refuta totalmente" críticas das operadoras

O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, disse hoje que "refuta totalmente" as críticas das operadoras quanto a um alegado atraso na implementação do 5G (quinta geração móvel) e recordou que a Dense Air tem uma "licença válida".

O responsável, que esteve no Porto para assinar um protocolo com várias autarquias para a migração da Televisão Digital Terrestre (TDT) lembrou que o calendário "foi precedido de uma consulta a todos os operadores no ano passado, em que defenderam que não havia modelo de negócio para o 5G antes de 2022".

O presidente da Anacom indicou ainda que o regulador não esteve "de acordo com a proposta e vai migrar até junho do ano que vem".