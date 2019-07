6.ª edição do Festival de Documentário de Melgaço abre hoje com 28 filmes em competição

A sexta edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço (MDoc) abre hoje, para decorrer até 04 de agosto, e tem 28 filmes na secção de competição, além de exposições, oficinas e conferências.

A programação contempla obras de 18 países e inclui ainda vários filmes convidados ou fora de competição e a apresentação do resultado final da residência "Plano Frontal", com trabalhos de Inês Silva, Martina Tzvetan, Maria Inês Rodrigues, Vasco Trabulo Bäurele e Emanuel da Silva, enquanto 'curtas', e Sofia Espada, Luís Miguel Portela e Clara Araújo, enquanto exposições.

A sexta edição do MDoc, que antes se designava Filmes do Homem, mantém o objetivo de "promover e divulgar o cinema etnográfico e social", ao programar "filmes que mostrem o ponto de vista do autor sobre questões sociais, individuais e culturais relacionadas com identidade, memória e fronteira".