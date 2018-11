Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A arte de unir vinho e pizas

O Palácio da Bolsa, no Porto, recebe uma iniciativa que junta alguns mestres.

Por Paulo Fonte | 20:00

A harmonização parece improvável mas vai mesmo acontecer. O Palácio da Bolsa, no Porto, recebe dia 19 deste mês a primeira edição do ‘All Stars Pizza Antonio Mezzero Trophy’, que é como quem diz uma reunião da "delicadeza da piza e a elegância dos vinhos do Douro e do Porto". A iniciativa tem como mentor o atual campeão do Mundo de Piza Napolitana, Antonio Mezzero, e conta com a participação de marcas da Região Demarcada do Douro – Graham’s, Croft, Quinta da Pacheca, Quinta do Crasto, Casa Ferreirinha e Porto Ferreira.



Os vinhos do Douro e o icónico Vinho do Porto vão ser, desta forma, o complemento às pizas, divulgadas pelo Mundo através da arte de dez dos maiores pizaiolos, autênticos mestres provenientes de países como a óbvia Itália, os Estados Unidos da América, a Argentina, o Brasil e a Suécia.