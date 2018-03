Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A beleza escondida de Torres Novas

História, cultura e beleza natural numa região com marcas de presença humana desde a pré-história.

Por José Durão | 19:58

Há milénios que as margens do rio Almonda, que brota a sul da serra de Aire, seduzem quem por lá passa. É ali que se ergue Torres Novas, localizada 50 quilómetros a norte da capital de distrito, Santarém.



No morro sobranceiro ao rio ergue-se o castelo, o início da nossa visita. A antiga fortaleza árabe – conquistada em 1190 por D. Sancho I – é monumento nacional desde 1910 e uma recordação viva da importância estratégica da cidade.



O castelo, circundado por uma muralha de 11 torres e pela casa do alcaide, possui um jardim no interior e foi recentemente renovado, quando foram acrescentados ao monumento circuitos pedonais e uma área de lazer e cultura.



A rota da visita segue a cinco quilómetros da cidade, onde descobrimos indícios de outros antigos moradores. Nas ruínas de Villa Cardílio, descobertas em 1963 por residentes que de lá extraíam pedra para as suas casas, está o testemunho da presença romana na região: um espólio de centenas de moedas dos séc. II, III e IV, para além de bronzes, ferros, cerâmicas e uma estátua de Eros, o deus grego do amor.



De novo em direção à cidade, a quilómetro e meio da sede do concelho encontramos a Capela do Vale, em Vale de Carvão. É considerado o templo mais antigo do concelho e os investigadores colocam a construção do monumento românico entre 660 e 715.



De volta ao presente, Torres Novas oferece espaços calmos e gastronomia de qualidade aos seus visitantes. O rio Almonda ziguezagueia pelo centro da cidade, separando o Jardim da Avenida do Jardim das Rosas. É neste último, inaugurado em 2003, que decorrem as Festas do Almonda, de 6 a 9 de julho. Servem de atrativo ao certame as tasquinhas, a venda de artesanato e o Festival de Folclore.



A tradição gastronómica torrejana reflete a conjugação de fatores do território que ocupa: nas mesas da região encontramos bacalhau, cabrito, petingas, migas e enguias, às quais se juntam os queijos de ovelha, a morcela de arroz, o vinho e as couves com feijão.



Nesta edição destacamos o restaurante Papa Figos, onde o titular figo – outro dos produtos locais de destaque – se cruza com vários pratos tradicionais para criar iguarias como o Bacalhau à Papa-Figos, para jantar, ou o abacaxi com lima e figo pingo de mel, para a sobremesa.



Arqueologia está patente no museu municipal

No piso superior do Museu Municipal Carlos Reis – que deve o seu nome ao pintor local Carlos Reis – está instalado o núcleo de arqueologia, que congrega vários materiais recolhidos no concelho criados desde o Paleolítico até à romanização.