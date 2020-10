A cada dois minutos há uma denúncia de agressões sexuais, avança Europol

Na União Europeia, a polícia regista um crime sexual a cada dois minutos, em média, segundo a Europol, que lançou hoje uma campanha em 19 países para procurar os agressores sexuais mais perigosos da Europa.

A agência europeia de polícia (Europol) estima que, em média, a cada dois minutos uma vítima de agressão sexual denuncia o ataque num dos Estados-membros, com as mulheres e crianças entre as principais vítimas.

A Europol anunciou hoje que vai centrar a sua atenção nos perpetradores mais violentos de agressões sexuais, em fuga às autoridades.