A dois meses da Jornada Mundial da Juventude mantém-se expectativa sobre programa integral do Papa

A dois meses da abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, continua a expectativa sobre o programa integral do Papa para os dias de permanência em Portugal para o encontro com mais de um milhão de jovens.

Em concreto, a curiosidade reside, nomeadamente, em saber que tipo de gesto Francisco terá para com as vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Em Portugal, mas, também, que visitas a instituições de cariz social fará durante a sua estadia em Lisboa. Essas visitas são uma tradição na JMJ.

Para já, o que se sabe é que esta será a mais longa visita de um Papa a Portugal - cinco dias -, tendo o Vaticano confirmado que Francisco chegará a Lisboa no dia 2 de agosto, não sendo ainda conhecida a hora, e regressará a Roma ao final do dia 6, após um encontro com os milhares de voluntários que trabalharão na JMJ.