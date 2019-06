A Escola de Mulheres sobrevive quase há 25 anos no "sufoco" financeiro - Diretora

A Escola de Mulheres -- Oficina de Teatro, que para o ano assinala 25 anos de existência, tem vivido num "sufoco", com um financiamento que apenas assegura despesas de manutenção, mas a direção espera "justiça" nos próximos concursos.

A Escola de Mulheres, cujo nome se inspira na peça de Molière "L'école des femmes", foi criada em 1995, em Lisboa, por um conjunto de mulheres de gerações diferentes e experiências diversas, mas com o sentimento comum - a consciência - do papel de subalternidade a que a mulher tem sido reduzida no teatro português.

Com este projeto, cuja direção artística está a cargo de Fernanda Lapa e Marta Lapa, pretende-se privilegiar a criação e o trabalho feminino no teatro e promover e divulgar uma nova dramaturgia de temática e escrita femininas, tanto nacional, como estrangeira.