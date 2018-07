A grelha manda na "A Marisqueira"

É possível comer bem a um preço justo no Algarve, num ambiente simples e com um atendimento profissional.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:15





A Marisqueira tem um problema: o espaço. A esplanada é pequena e o interior ainda mais reduzido. É por isso que famílias inteiras de estrangeiros e portugueses reservam mesa para o verão todo (muitas vezes de um ano para o outro).



Mas mesmo sem reserva vale a pena lá ir. O segredo está em esperar até que a equipa liderada por João Pedro o chame bebendo um aperitivo no bar que está mesmo ao lado. Depois de se sentar é tempo de saborear o que o verão e as férias têm de melhor.



FICHA

A MARISQUEIRA

Estrada do Farol, 95, Carvoeiro, Faro.

Telefone

282 358 695

Preço médio

35 euros/duas pessoas

Horário

Seg. a sábado das 12h00 às 14h30/das 18h30 às 22h00

Cartões Sim

A dourada, o robalo e o camarão tigre combinam na perfeição com as brasas incandescentes. Para os apreciadores de carne, o tornedó e o piano vão deixar qualquer um satisfeito.

Quando um litógrafo se junta a um mestre do arrasto e os dois se mudam para o Algarve, o resultado só pode ser um bom restaurante. Foi exatamente isso que aconteceu com A Marisqueira no dia 7 de julho de 1983.O desafio era fazer no Carvoeiro um estabelecimento familiar, com produtos de qualidade a um preço justo. Com o passar do tempo o marisco deu lugar ao peixe e à carne, tratados com maestria na grelha pelo senhor Vítor, o tal homem que trabalhava com gravuras, que se mudou de Algés para o Sul.