A miss belga que deu a volta a carrasco

Modelo vive história de amor à distância com internacional belga.

Por Rute Lourenço | 08:39

Noémie Happart é belga, já foi miss daquele país, em 2013, e é a musa inspiradora de Yannick Carrasco, que atualmente joga na China, mas representa a seleção belga no Mundial.



Quando o craque ainda estava no Atlético Madrid, a modelo foi protagonista de um momento de puro romance ao dar um beijo ao jogador no final de uma Liga dos Campeões.



Também pelas suas declarações, Noémie dá que falar. A belga diz que namorar à distância não é fácil, nas que se apaixonou pela personalidade do companheiro e não pelo sexo.