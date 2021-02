Marcelo diz que "temos até à Páscoa para descer os infetados para menos de dois mil" por dia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira ao País sobre a evolução da pandemia de Covid-19.Marcelo começou por dizer que "estas duas semanas foram difíceis mas terminaram melhor do que começaram", lembrando a pressão elevadíssima nas estruturas da saúde e notícias de desvio de vacinas.O Presidente garantiu que os portugueses compreenderam que "há atrasos na produção de vacina", revelando que a partir de abril "vamos vacinar mais para cumprir a meta"."Temos de sair da primavera sem um verão e outono ameaçados" pela Covid-19; Temos até à Páscoa de descer os infetados para menos de 2 mil por dia", alerta Marcelo sublinhando que é necessário manter o confinamento por mais 15 dias e "apontar para prosseguir março fora no mesmo caminho".O Chefe de Estado agradeceu, no final do discurso, o comportamento dos portugueses durante "este confinamento global". ""Quero apelar-vos a mais resistência ainda no futuro próximo. Quero dar-vos esperança, porque sem esperança o dia a dia de sacrifício perde todo o sentido"."Vós portugueses sois na verdade a única grande razão de ser de nós termos orgulho em Portugal", terminou.