A poesia do autor da Capela Sistina inaugura a coleção "Itálica" da Imprensa Nacional

Por Lusa | 11:37

Os volumes inaugurais da coleção "Itálica", da Imprensa Nacional, "Rimas", de Miguel Ângelo Buonarroti, e "Rimas", de Guido Cavalcanti, são apresentados na próxima segunda-feira, em Lisboa, anunciou a editora.

As traduções destas obras - "as primeiras em Portugal", segundo a Imprensa Nacional (IN) -, feitas por João Pedro Ferrão, que traduziu Buonarroti, e A. Ferreira da Silva, tradutor de Cavalcanti, conquistaram menções honrosas no Prémio IN/Vasco Graça Moura, de 2017.

Miguel Ângelo Buonarroti é o autor do David e dos frescos da Capela Sistina, "e bastariam essas duas obras para definir a grandeza do seu génio", escreve Nuno Júdice - que participará na apresentação das obras, na segunda-feira -, chamando a atenção para o facto de, "além das obras-primas [do artista], que surgem em todas as obras de referência", a poesia de Miguel Ângelo ter ficado "reservada aos poucos que se interessam pelas letras dessa primeira metade" do século XVI.