A13 continua cortada no sentido sul/norte devido a despiste de pesado de mercadorias

Por Lusa | 01:38

A A13 continua cortada no sentido sul/norte, na zona de Benavente, devido ao despiste de um pesado de mercadorias, que ocorreu na segunda-feira e causou quatro feridos, disseram hoje à Lusa fontes da GNR e do CDOS de Santarém.

"Recebemos o alerta 22:56 para um despiste de um veículo pesado de mercadorias que carregava troncos de madeira, no caso eucalipto, que ocorreu na A13, ao quilómetro 44, no sentido norte/sul", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo a mesma fonte, os troncos de madeira ficaram espalhados na faixa de rodagem, a maioria no sentido contrário ao que circulava o veículo pesado de mercadorias, causando acidentes.